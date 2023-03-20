Владимир Пресняков залез в клетку к белому медведю: «Вижу, на меня бежит зверь!»

29 марта Владимиру Преснякову исполняется 55 лет. За плечами музыканта множество хитов и съемок в кино. Он состоялся как профессионал и как семьянин. Но всего этого могло не быть, если бы работник Московского зоопарка замешкался хоть на секунду:

«В музыкальном училище я придумал клуб мушкетеров и сам там, естественно, играл Д'Артаньяна. Чтобы подтвердить свое лидерство, я перелез через ограду зоопарка и спрыгнул в вольер белого медведя. Целый год он пустовал. Я без задней мысли спускаюсь, слышу жуткий крик и вижу, что на меня бежит зверь», — рассказал Пресняков корреспонденту Teleprogramma.pro.

К счастью, все обошлось, и мы можем наслаждаться творчеством любимого музыканта. О дальнейших планах на жизнь артист расскажет 25 марта в эфире «Дорожного радио».

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