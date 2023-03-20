«Как девочка»: 39-летняя Алсу в щегольнула в короткой юбке плиссе, сразив поклонников точеными формами

19 марта Алсу появилась на мероприятии в смелом наряде. Она облачилась в бархатный приталенный жакет и белую мини-юбку плиссе. Певица сделала акцент на стройные ноги. Лук дополнили туфли на каблуке и сумочка Dior. Артистка сделала вечерний макияж, накрасив губы алой акцентной помадой.

«Считаю, что мой редкий выход в короткой юбке заслужил пост», – написала звезда.

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