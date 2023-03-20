«Как девочка»: 39-летняя Алсу щегольнула в короткой юбке плиссе, сразив поклонников точеными формами

Алсу уже давно стала популярной исполнительницей. Она прославилась, когда была еще юной. Однако потом артистка вышла замуж и стала мамой троих детей. Лишь несколько лет назад она стала чаще выходить в свет, участвовать в телевизионных шоу и посещать вечеринки. В свои 39 лет звезда не перестает восхищать публику своей моложавостью.
19 марта Алсу появилась на мероприятии в смелом наряде. Она облачилась в бархатный приталенный жакет и белую мини-юбку плиссе. Певица сделала акцент на стройные ноги. Лук дополнили туфли на каблуке и сумочка Dior. Артистка сделала вечерний макияж, накрасив губы алой акцентной помадой.
«Считаю, что мой редкий выход в короткой юбке заслужил пост», — написала звезда.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены. Многие отметили, что Алсу обладает модельной фигурой. Другие поразились тому, в какой форме находится певицы при том, что родила троих детей. «Какая же вы прекрасная, роскошная, без грамма пошлости», «Какая же вы скромная, шикарная! Какая же это редкость!», «Алсу, как всегда на высоте», «Ну просто как девочка», — стали писать подписчики.
Алсу. Фото: соцсети звезды