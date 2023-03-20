«Миша засмущался, отвел глаза»: Бузова в кроп-топе засветила свои «пуговки» на прогулке с Галустяном

Примечательно, что На кадрах Ольга заблудилась в горах вместе с Михаилом Галустяном. Они оказались на дороге с видом на обрыв и облака. Телеведущая в тонком кроп-топе без лифчика засветила свою грудь. Она рукой обняла коллегу и стала спрашивать, что им дальше делать.

«Майкл, ну куда ехать?» – заявила Бузова. «Да вообще, блин! Посмотри! Я даже землю не вижу внизу! Куда мы приехали?» – возмутился Галустян.

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