«Миша засмущался, отвел глаза»: Бузова в кроп-топе засветила свои «пуговки» на прогулке с Галустяном

Ольга Бузова уже давно стала знаменитостью. Она продолжает вести передачи и шоу. Недавно артистка провела целый месяц в Африке на съемках. С собой она вязала летние наряды. Несмотря на то, что телеведущая поправилась, она продолжает носить смелые луки. На этот раз блондинка выложила кадры, которые не попали в эфир «Звезд в Африке».
Примечательно, что На кадрах Ольга заблудилась в горах вместе с Михаилом Галустяном. Они оказались на дороге с видом на обрыв и облака. Телеведущая в тонком кроп-топе без лифчика засветила свою грудь. Она рукой обняла коллегу и стала спрашивать, что им дальше делать.
«Майкл, ну куда ехать?» – заявила Бузова.
«Да вообще, блин! Посмотри! Я даже землю не вижу внизу! Куда мы приехали?» – возмутился Галустян.
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«Это видео снято по дороге на испытание на вылет сегодняшнего выпуска, куда мы добирались 2 часа, и заблудились. Не переживайте, ни один Галустян не пострадал. Куда же вы без нас», – написала звезда.
Поклонники заметили, что наряд Ольги был очень откровенным. Некоторые решили, что она смутила коллегу. «Зачем так обнимать Мишу, как будто он ее собственность? Все таки он женатый человек», «Повисла на нем», «Миша засмущался, отвел глаза», «Пора носить лифчик, тебе уже за 30», — стали писать в Сети.