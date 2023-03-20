«Это цвет элегантности»: Барановская в трендовом платье с пышной юбкой и прозрачными рукавами вышла в свет

Пользователи Сети пришли в восторг от того, как выглядит Юлия. Многие стали писать ей комплименты. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.

«Черный цвет достаточно популярен в высоких эшелонах модной индустрии. На последних показах осень-зима 2023-2024 мы видели, что этот цвет превалирует. Это цвет и элегантности, и защиты. А если говорить про последние тренды, то черный цвет теряет свою агрессивность, а приобретает оттенок чувственности, глубины, эстетики. Тут тема глубоких внутренних переживаний, внутренней привлекательности.

В данном варианте фасон платья, его фактура, тонкий воздушный шифон – очень актуальны. С точки зрения актуальности, платье имеет место быть. С точки зрения носибельности, у стилистов есть выражение: если не знаете что надеть, то надевайте черное платье. Поэтому Юлия не прогадала. Черный цвет из моды не уходил никуда и никогда.

С точки зрения того, насколько образ удачный и как платье сидит на Юлии, тут есть некоторые сомнения. Мне нравится юбка, а также многослойность, которая еще больше подчеркивает глубину черного цвета. Меня смущает лиф и рукава. Видно, что шов на рукавах грубый. Создается эффект неаккуратности. При невысоком росте, лишний объем на рукавах, от складок шифона, придает массивность. Я бы на Юлию надела такое платье без рукавов или с короткими рукавами-фонариками, или мягкие рукава, едва прикрывающие плечи. тогда бы все смотрелось более элегантно.

А на левой руке есть узор, который переходит в лиф. Видно, что ей не очень удобно шевелить левой рукой, что дает диссонанс образу. С точки зрения фасона здесь платье нуждается в коррекции», – высказалась эксперт.