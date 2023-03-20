«Это цвет элегантности»: Барановская в трендовом платье с пышной юбкой и прозрачными рукавами вышла в свет

Юлия Барановская уже много лет строит карьеру. Она ведет передачи, а также часто становится ведущей концертов и премий. Многодетная мама в свои 37 лет она не перестает следить за фигурой. Экс-возлюбленная Андрея Аршавина не исключает, что найдет свою любовь. Она порой хвастается яркими образами.
На днях Юлия впервые за долгое время вышла в свет. Она отметилась на светском рауте. Телеведущая щегольнула в пышном черном платье с открытыми плечами. Наряд дополняла маскарадная маска и туфли на каблуке. Барановская сделала высокую прическу и нанесла акцентную алую помаду на губы. Прозрачные рукава придавали образу загадочности.
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Пользователи Сети пришли в восторг от того, как выглядит Юлия. Многие стали писать ей комплименты. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.
«Черный цвет достаточно популярен в высоких эшелонах модной индустрии. На последних показах осень-зима 2023-2024 мы видели, что этот цвет превалирует. Это цвет и элегантности, и защиты. А если говорить про последние тренды, то черный цвет теряет свою агрессивность, а приобретает оттенок чувственности, глубины, эстетики. Тут тема глубоких внутренних переживаний, внутренней привлекательности.
В данном варианте фасон платья, его фактура, тонкий воздушный шифон – очень актуальны. С точки зрения актуальности, платье имеет место быть. С точки зрения носибельности, у стилистов есть выражение: если не знаете что надеть, то надевайте черное платье. Поэтому Юлия не прогадала. Черный цвет из моды не уходил никуда и никогда.
С точки зрения того, насколько образ удачный и как платье сидит на Юлии, тут есть некоторые сомнения. Мне нравится юбка, а также многослойность, которая еще больше подчеркивает глубину черного цвета. Меня смущает лиф и рукава. Видно, что шов на рукавах грубый. Создается эффект неаккуратности. При невысоком росте, лишний объем на рукавах, от складок шифона, придает массивность. Я бы на Юлию надела такое платье без рукавов или с короткими рукавами-фонариками, или мягкие рукава, едва прикрывающие плечи. тогда бы все смотрелось более элегантно.
А на левой руке есть узор, который переходит в лиф. Видно, что ей не очень удобно шевелить левой рукой, что дает диссонанс образу. С точки зрения фасона здесь платье нуждается в коррекции», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro