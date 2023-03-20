«Я буду молиться»: отец проволившегося под лед на Волге Свиргунова не верит в смерть двоих сыновей

Шокирующая новость потрясла поклонников группы Cream Soda.

Ее основатель 35-летний уроженец Ярославля Дмитрий Свиргунов во время празднования дня рождения в районе села Диево-Городище провалился под лед на Волге. Вместе с ним под воду ушло еще пять человек. Среди них был и брат Дмитрия — Роман.

Оказывается, ребята праздновали день рождения музыканта, который был еще 11 марта.

По одной из версий, компания из 10 человек оказалась на льду из-за старой доброй традиции. Друзья якобы ежегодно переходили Волгу туда и обратно, но в этот раз на пути к берегу лед треснул. Сообщается, что их пятерых спастись из воды удалось только двоим. Один из них скончался в карете скорой помощи, второй оказалась девушка и она чудом выжила. Но вот родные Дмитрия и Романа не верят, что мужчины могли осознанно пойти на такой экстремальный переход.

«Мы, конечно, не знали, что они собираются переходить реку. Не было такой традиции у них. Если это и произошло, то это точно случайность. Дима не любит экстрим, это на него не похоже. Роман тоже мой сын», — рассказал kp.ru отец музыканта Андрей Свиргунов.

Мужчина не может поверить, что лишился сразу двух своих сыновей. Он заявил, что поиски еще продолжаются.

«Я надеюсь, что все обойдется, я буду молиться», — с чувством говорит отец братьев.

В первые часы после трагедии музыкант считался пропавшим, но, по поступившей информации, тело Дмитрия Свиргунова спасатели все же нашли в реке в Ярославской области.