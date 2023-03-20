Азиза бросает сцену, чтобы творить чудеса

На своем сольном концерте в Москве Азиза сделала шокирующее заявление: она уходит со сцены, потому что открыла в себе другие таланты и решила посвятить жизнь их реализации. Оказалось, что Азиза — целительница и уже помогла многим людям.
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«Способность исцелять и помогать людям у меня с детства, — призналась «МК» артистка. — Раньше я не придавала этому должного значения. Много времени и энергии отдавалапесням, гастролям, творческой деятельности. Но теперь, особенно после того, как не стало моей мамы, ради которой я занималась творчеством, поняла и приняла свое истинное предназначение. Я — проводник, через которого Высшие силы, энергии неба и земли творят чудеса», — цитирует Азизу издание «МК».