Азиза бросает сцену, чтобы творить чудеса

На своем сольном концерте в Москве Азиза сделала шокирующее заявление: она уходит со сцены, потому что открыла в себе другие таланты и решила посвятить жизнь их реализации. Оказалось, что Азиза — целительница и уже помогла многим людям.

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