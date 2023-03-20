Водолазы вытащили из Волги тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова

Стало известно, что водолазы нашли тело провалившегося под лед на Волге основателя группы Cream Soda и продюсера Дмитрия Свиргунова.
Тело брата Дмитрия Свиргунова, Романа, спасители продолжают искать. Пропавшим без вести числится друг братьев, его сейчас тоже ищут.
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Напомним, трагедия произошла в ночь на понедельник, 20 марта. Пять человек, включая Дмитрия Свиргунова, его брата и друга, провалилась под лед на Волге в Ярославской области. Два человека сумели выбраться, один из них скончался в машине скорой помощи. Троих затащило под лед и унесло течением.
Тело Дмитрия Свиргунова было обнаружено чуть ниже по течению от того места, где он провалился под лед.
По материалам kp.ru