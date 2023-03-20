Водолазы вытащили из Волги тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова

Вода, покрытая льдом

Вода, покрытая льдом. Фото: Global Look Press

Продюсер хитов «Плачу на техно» и «Никаких больше вечеринок» провалился под лед в ночь на понедельник, 20 марта.

Стало известно, что водолазы нашли тело провалившегося под лед на Волге основателя группы Cream Soda и продюсера Дмитрия Свиргунова.

Тело брата Дмитрия Свиргунова, Романа, спасители продолжают искать. Пропавшим без вести числится друг братьев, его сейчас тоже ищут.

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Напомним, трагедия произошла в ночь на понедельник, 20 марта. Пять человек, включая Дмитрия Свиргунова, его брата и друга, провалилась под лед на Волге в Ярославской области. Два человека сумели выбраться, один из них скончался в машине скорой помощи. Троих затащило под лед и унесло течением.

Тело Дмитрия Свиргунова было обнаружено чуть ниже по течению от того места, где он провалился под лед.

По материалам kp.ru

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