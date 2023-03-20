Срок уже приличный: беременная вторым малышом Оксана Ряска из «Дома-2» предъявила на камеру большой живот

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска, которой в феврале исполнилось 34 года, решила не делать больших пауз между беременностями.

Впервые ставшая мамой летом 2021 года, Оксана Ряска уже вновь беременна. И находится на довольно приличном сроке. Судя по всему, второй малыш Оксаны Ряски и ее американского мужа появится на свет в начале лета.

В микроблоге Оксана Ряска показала довольно внушительных размеров живот, который не смогла спрятать даже под объемным пальто.

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