Срок уже приличный: беременная вторым малышом Оксана Ряска из «Дома-2» предъявила на камеру большой живот

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска, которой в феврале исполнилось 34 года, решила не делать больших пауз между беременностями.
Впервые ставшая мамой летом 2021 года, Оксана Ряска уже вновь беременна. И находится на довольно приличном сроке. Судя по всему, второй малыш Оксаны Ряски и ее американского мужа появится на свет в начале лета.
В микроблоге Оксана Ряска показала довольно внушительных размеров живот, который не смогла спрятать даже под объемным пальто.
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Оксана Ряска показала большой живот. Фото: соцсети
Примечательно, что первую беременность Оксана Ряска скрывала. Она сообщила в соцсети, что стала мамой в июле 2021 года, спустя несколько месяцев. На этот раз Ряска ведет себя более открыто. Известно, что она вновь ждет мальчика.