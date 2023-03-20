Жена Дмитрия Тарасова жестко ответила хейтерам

Не так давно Дмитрий Тарасов с супругой Анастасией Костенко и детьми отправился в отпуск на Мальдивы. Отдых проходил замечательно, пара светилась от счастья. Но кое-что все же омрачило поездку.

В последние дни на Костенко обрушилась волна критики в соцсетях. Не успела звезда оправдаться за «сдувшуюся грудь», как подоспела новая порция хейта. Теперь подписчики недовольны выбором одежды и советуют модели срочно обратиться к стилисту. Анастасия не сдержалась и жестко ответила комментаторам:

«Вас настолько в жизни не ценят, что вы вынуждены навязывать свое видение и мнение в интернете? Наймите себе психотерапевта. Офигеете от озарения, что каждый одевается и живет как хочет», — парировала жена футболиста.

Напомним, что Дмитрий Тарасов женат во второй раз. Его бывшая жена — Ольга Бузова — до сих пор одинока и, в отличие от экс-супруга, пока не может себе позволить отпуск.

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Источник: vokrug.tv.