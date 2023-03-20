«У меня в планах — жить. В Израиле и не только»: Анатолий Белый заговорил о своем будущем

Известный артист Анатолий Белый несколько месяцев назад покинул Россию и обосновался в Израиле, где уже давно живут его близкие родственники.
Анатолий Белый дал понять, что решение об эмиграции далось ему непросто, но он ни о чем не жалеет.
Анатолий Белый считает, что с переездом в другую страну перед ним открылись новые перспективы. Себя он, вероятно, считает человеком мира.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«У меня в планах — жить. В Израиле и не только. Работать — в Израиле и не только. За последнее время произошло столько всего интересного: новые встречи, роли. Я живу в открытом мире», — поделился Анатолий Белый в подкасте Надежде Юровой.