«Секретный гость» и другие интриги звездной вечеринки DFM DANCE PARTY

Зажигательная звездную вечеринка DFM DANCE PARTY состоялась 17 марта в клубе GIPSY. Концерт организовало радио DFM – и он прошел при полном аншлаге: гости веселились до утра. На сцене выступили Джарахов, Леонид Руденко, Mary Gu, Cosmo&Scoro, Звонкий, Юля Паго, Filatov & Karas и многие другие.

Но главной интригой был «секретный» артист, появления которого все ждали с нетерпением. И в самый разгар вечеринки тайна открылась: перед зрителями появилась музыкальная группа «Gayazovs Brothers». Тогда-то и началось по-настоящему зажигательное веселье.

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