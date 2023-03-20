Маленький художник: Андрей Малахов похвастался талантом пятилетнего сына от Натальи Шкулевой

Известный телеведущий Андрей Малахов в браке с издателем Натальей Шкулевой воспитывает сына Сашу. Мальчику в ноябре прошлого года исполнилось пять лет. Звездная пара не показывает наследника поклонникам и никогда не публикует фотографии Саши в социальных сетях.

Зато Андрей Малахов, переполняемый гордостью за сына, периодически хвастается успехами Саши перед своей аудиторией в телеграм-канале.

На этот раз Андрей Малахов показал рисунок кисти его пятилетнего наследника. Саша Малахов нарисовал гиацинт в вазе. Получилось очень по-весеннему. Родители мальчика повесили рисунок на видное место, чтобы любоваться.

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