Маленький художник: Андрей Малахов похвастался талантом пятилетнего сына от Натальи Шкулевой

Известный телеведущий Андрей Малахов в браке с издателем Натальей Шкулевой воспитывает сына Сашу. Мальчику в ноябре прошлого года исполнилось пять лет. Звездная пара не показывает наследника поклонникам и никогда не публикует фотографии Саши в социальных сетях.
Зато Андрей Малахов, переполняемый гордостью за сына, периодически хвастается успехами Саши перед своей аудиторией в телеграм-канале.
На этот раз Андрей Малахов показал рисунок кисти его пятилетнего наследника. Саша Малахов нарисовал гиацинт в вазе. Получилось очень по-весеннему. Родители мальчика повесили рисунок на видное место, чтобы любоваться.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Андрей Малахов показал рисунок сына Саши. Фото: соцсети
«Доброе утро от меня и Саши М.!» — подписал кадр Андрей Малахов.
Возможность оставлять комментарии под снимком телеведущий Андрей Малахов отключил. Но судя по количеству позитивных смайликов, рисунок Саши М. подписчикам Андрея Малахова зашел.