Провалился под лед: лидера группы Cream Soda ищут водолазы

Музыкант Дмитрий Свиргунов, основатель электронной музыкальной группы Cream Soda, провалился под лед, когда отдыхал в Ярославской области. Он был не один: вместе с 34-летним Свиргуновым находились еще два человека — его брат Роман и их общий друг. Все трое числятся пропавшими без вести.

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«История, случившаяся этой ночью под Ярославлем, произошла с нашим Димой Нова (основателем группы Дмитрием Свиргуновым. — Прим. ред.). В компании друзей он вышел на лед и провалился под него», — рассказали участники группы в интервью телеканалу «360».

Поиски продолжаются, работают водолазы.