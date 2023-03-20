Звезду сериала «Кухня» отдали под суд по подозрению в езде в пьяном виде

Известный актер, звезда сериалов «Кухня», «Бандитский Петербург» и других Михаил Тарабукин попал под суд. Артист подозревается в езде за рулем в нетрезвом виде.
«Актер «Бандитского Петербурга» объяснит мировому судье Петербурга отказ от освидетельствования. Дело пришло по подведомственности от мирового судьи судебного участка № 348 Мытищинского района Московской области», — объяснили в объединенной пресс-службе судов города.
Инцидент с участием Михаила Тарабукина произошел 20 января. Как сообщается, поздно ночью в городе Мытищи в Подмосковье был остановлен Mercedes-Benz, которым управлял Михаил Тарабукин.
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Сотрудники ДПС сочли, что водитель находился в нетрезвом состоянии. В протоколе записано, что от Михаила Тарабукина пахло спиртным, речь была нечеткой, он с трудом держался на ногах.
Проходить медицинское освидетельствование Михаил Тарабукин отказался. Не стал он давать показания и подписывать протокол. Теперь на все вопросы, связанные с этим инцидентом, Михаил Тарабукин ответит в суде.
По материалам kp.ru.