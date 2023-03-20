«Нарядные карапузы»: Юлия Ефременкова засняла сыновей-близнецов в белоснежных комбинезонах — вместе на прогулку

Бывшая участница и экс ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова часто делится фото и видео с участием сыновей-близнецов, всякий раз вызывая у поклонников умиление.
На этот раз Юлия Ефременкова запечатлела малышей в лифте по дорогу на прогулку весенним днем. Мальчики, облаченные в красивые белоснежные комбинезоны, лежали в коляске и, судя по всему, улыбались своим родителям. Лиц крох в кадре не видно, потому что Юлия Ефременкова прикрывает их смайликами.
«Вы нарядились? Вы, нарядные мальчики лежите, да? Вот зайчата, вот малышата едут на улицу гулять», — разговаривала Юлия Ефременкова с детьми.
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«Пока на улице хорошая погода и светит солнышко, нарядные карапузы выезжают на прогулку», — подписала кадры Юлия Ефременкова.
Напомним, сыновья Юлии Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября. На днях близнецам исполнится по полгода.