«Нарядные карапузы»: Юлия Ефременкова засняла сыновей-близнецов в белоснежных комбинезонах — вместе на прогулку

Бывшая участница и экс ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова часто делится фото и видео с участием сыновей-близнецов, всякий раз вызывая у поклонников умиление.

На этот раз Юлия Ефременкова запечатлела малышей в лифте по дорогу на прогулку весенним днем. Мальчики, облаченные в красивые белоснежные комбинезоны, лежали в коляске и, судя по всему, улыбались своим родителям. Лиц крох в кадре не видно, потому что Юлия Ефременкова прикрывает их смайликами.