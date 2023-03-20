Возмущению нет предела! Шуфутинский объяснил, как оказался в инвалидной коляске

На прошлой неделе в одном из СМИ появилось фото Михаила Шуфутинского в инвалидном кресле. Поклонники забеспокоились: что же происходит с певцом на самом деле? Однако артист возмущен сложившейся ситуацией.

«В 2009 году у меня был перелом ноги. У нас большой дом и большой участок, я иногда передвигался на такой коляске, которая называется Ferrari. Просто меня кто-то сфотографировал из журналистов. И вместо того, чтобы сказать: «Желаю вам скорейшего выздоровления», взяли и решили это опубликовать в каком-то журнале.

А сейчас я увидел свою фотографию тех лет на инвалидной коляске. Но пресса раздувает непонятно для чего, хотя мне понятно — для чего. Я здоров!» — заявил он программе «Ты не поверишь!».

Шуфутинский подчеркнул, что его действительно беспокоят остаточные боли в копчике. Но ничего серьезного нет.

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