Сбежала из Франции вместе с детьми: что известно о жене Джигурды Анисимовой

Жена Никиты Джигурды — Марина Анисимова — уже много лет жила во Франции вместе с детьми. Актер периодически к ним приезжал, но в основном они общаются на расстоянии.

Фигуристка заявила, что решила сменить страну для проживания. И теперь это Турция.

«Очень понравился Стамбул. Там хорошие русскоговорящие тренеры. Во Франции меня не устраивает уровень подготовки тренеров. Мы с детьми приехали в конце января, снимаем квартиру», — рассказала Анисимова в программе «Звезды сошлись».

Сын и дочь звездной парочки в Стамбуле профессионально занимаются теннисом.

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