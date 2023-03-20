Кривой нос, впавшая губа, прыщи: как выглядела Алена Рапунцель на «Доме-2» и что за дива она теперь — фото до и после

Алена Рапунцель входит в число тех бывших участниц «Дома-2», которые, благодаря своему появлению на телеэкране, сумели заметно апгрейдить свою внешность. Алена Рапунцель за несколько лет из дурнушки превратилась в настоящую красавицу с правильными чертами лица.

На проекте Алена Рапунцель появилась в феврале 2018 года, когда ей только-только исполнился 21 год. Алена Рапунцель пришла на телестройку проведать свою старшую сестру Ольгу Рапунцель, но, влюбившись в Илью Яббарова, задержалась и стала одной из ярких героинь «Дома-2».

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