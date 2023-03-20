«Одни хрипы! Голос трескучий! Точно Алла?»: 73-летняя Пугачева поболтала с дочкой на вилле

Алла Пугачева засняла на видео, как ее дочка Лиза играет в просторной гостиной израильской виллы. Причем поклонников привлекло то, каким тоном певица разговаривала с наследницей. Многие едва узнали голос Примадонны. Он стал хриплым и трескучим, о чем ее фанаты тут же заспорили в микроблоге шоумена Максима Галкина*. Многие и вовсе усомнились, что с Лизой разговаривала именно Алла Борисовна. Уж больно хриплым показался им голос артистки. Другие сразу же признали фирменную хрипотцу Пугачевой.

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