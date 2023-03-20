«Я рада наконец-то вернуться»: Брежнева предстала в простеньких кедах, джинсах и странном пальто — настоящий бомжстайл

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева заявила, что этой весной чувствует себя по-особенному. Звезда призналась, что стала чаще улыбаться, а ее жизнь начала наполняться радостными событиями. Одно из них, судя по всему, это запись новой песни, которую Вера Брежнева проанонсировала в микроблоге.
«Последняя неделя была очень насыщенна, как будто с весной расцветает активность. И я рада наконец-то вернуться к работе в более плотном графике», — поделилась Вера Брежнева эмоциями со своей аудиторией.
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Публикацию Вера Брежнева сопроводила снимком, который сделала на улицах одного из городов Европы. В кадре она предстала в наряде бомжстайл. Узнать Веру Брежневу просто невозможно. На былой лоск, манеры и претензии выглядеть роскошно и звездно нет и намека.
Вера Брежнева облачена в джинсы, черное пальто-халат и текстильные кеды.
Вера Брежнева в кедах, джинсах и пальто. Фото: соцсети