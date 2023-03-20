«Я рада наконец-то вернуться»: Брежнева предстала в простеньких кедах, джинсах и странном пальто — настоящий бомжстайл

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Публикацию Вера Брежнева сопроводила снимком, который сделала на улицах одного из городов Европы. В кадре она предстала в наряде бомжстайл. Узнать Веру Брежневу просто невозможно. На былой лоск, манеры и претензии выглядеть роскошно и звездно нет и намека.

Вера Брежнева облачена в джинсы, черное пальто-халат и текстильные кеды.