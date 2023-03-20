Узнала о родном отце в 17 лет: внебрачная дочь Кончаловского выдала правду о том, как он ее принял

Роман с матерью своей внебрачной дочери Дарьи 85-летний Андрон Кончаловский закрутил еще будучи женатым. Девочка появилась на свет в 1980 году. О том, что она наследница именитого режиссера, Даша не знала на протяжении всех своих детских лет. И только когда ей исполнилось 17 лет, ей открыли семейную тайну.

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Воспитанием Дарьи занимался новый муж ее мамы, по сути, заменивший ей папу. Ее первая встреча с родным отцом получилась неловкой. Наладить общение они смогли только спустя годы. Дарье было приятно осознавать, что именитый режиссер признал в ней дочь.

«Я уже поехала в Америку. Потом как-то автоматически перешло на „папу“, и в какой-то момент он меня поздравил открыткой с подписью: „Ты моя дочь“. Это было приятно», — заверила Дарья в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.

В настоящее время Андрей Кончаловский счастлив в браке с Юлией Высоцкой. У пары есть двое детей — дочь Мария и сын Петр.