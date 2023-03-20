«Бесит жюри!»: поклонники шоу «Маска» недовольны разоблачением Феникса

Поклонники шоу «Маска» в телеграм-канале проекта делятся впечатлениями о шестом выпуске проекта, который вышел в эфир накануне, 19 марта.
Телезрители признались, что разочарованы решением Филиппа Киркорова снять маску с Феникса. Как и члены жюри Тимур Родригез и Регина Тодоренко, они считают, что Феникс был достоин продолжать борьбу за призовое место. А вот Скунса стоило бы разоблачить.
«Жалко Феникса. Виктория Дайнеко достойна была финала», «Обидно, что Вика Дайнеко покинула шоу. Она была моей фавориткой», «Да все нормально, но бесит жюри», «Скунса оставили несправедливо», — высказались в Сети.
Вика Дайнеко — Феникс на шоу «Маска». Фото: кадр программы
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Напомним, финал шестого выпуска шоу «Маска» стал довольно драматичным. Номинантами на вылет стали Скунс и Феникс. Голоса судей разделились поровну — Валерия и Алексей Воробьев высказались за разоблачение Феникса, Тимур Родригез и Регина Тодоренко — Скунса. Филипп Киркоров объявил, что маску снимет сказочная птица. Поп-король объяснил свое решение правилами проекта, ведь Феникса узнали все, а кто прячется под маской Скунса, пока непонятно.