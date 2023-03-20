«Бесит жюри!»: поклонники шоу «Маска» недовольны разоблачением Феникса

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Напомним, финал шестого выпуска шоу «Маска» стал довольно драматичным. Номинантами на вылет стали Скунс и Феникс. Голоса судей разделились поровну — Валерия и Алексей Воробьев высказались за разоблачение Феникса, Тимур Родригез и Регина Тодоренко — Скунса. Филипп Киркоров объявил, что маску снимет сказочная птица. Поп-король объяснил свое решение правилами проекта, ведь Феникса узнали все, а кто прячется под маской Скунса, пока непонятно.