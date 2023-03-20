Панорамные окна, люксовая мебель и бассейн в саду! Как выглядит гостиная на вилле Пугачевой в Израиле

Алла Пугачева засветила на видео роскошную обстановку своей гостиной на вилле в Израиле. Примадонна привыкла к комфорту, поэтому дом, который она занимает с семьей, обставлен с большим вкусом. Теплые пастельные тона, минимализм, люксовая мебель — белый диван, комоды под старину, торшеры и сервант. Певица показала, как ее дочка Лиза Галкина резвилась в гостиной, кружась босиком по паркету.

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В комнате много света за счет панорамных окон и прозрачного тюля. За окном — ухоженный сад с подстриженным газоном и бассейн.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.