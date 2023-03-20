Впервые с начала лечения: последние новости о Романе Костомарове на 20 марта

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров может дышать самостоятельно. Источник в больнице сообщил, что впервые с начала лечения спортсмен находится в сознании больше суток. До этого медикам приходилось подключать его к ИВЛ, так как состояние ухудшалось.

«У Романа Костомарова есть шанс избежать ампутации левой кисти», — отметил собеседник «Известий».

У фигуриста все эти месяцы активно развивался сепсис. Чтобы спасти жизнь, спортсмену ампутировали обе ноги по колено и кисть на левой руке. Сейчас все внимание приковано к правой руке, она чернеет, но врачи надеются на лучшее.

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