На голове солома вместо волос, потухший взгляд: измученный Галкин* вышел на связь из Америки – что случилось

Известный шоумен и пародист Максим Галкин* уже второй год не имеет возможности гастролировать и зарабатывать в России.
Сейчас артист находится далеко от своей семьи - Аллы Пугачевой и детей Гарри и Лизы, которые остались в Израиле. У Максима Галкина* продолжительные гастроли по США, они продлятся до апреля.
Максим Галкин* в микроблоге вышел на связь и дал понять, что в легком шоке от насыщенного графика выступлений и перемещений по Америке.
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«Ну что ж, дорогие друзья. Это, конечно, у меня самый интенсивный гастрольный тур за последнее время. Совсем недавно я был в Чикаго, до этого был в Майами. Сейчас я уже в замечательном Денвере. Прекрасная погода за окном. Только поселился в гостинице и вечером жду с нетерпением встречу с нашими зрителями», - поделился в кадре Максим Галкин*.
Поклонники тут же обратили внимание на то, что выглядит артист не лучшим образом. Обесцвеченные волосы Максима Галкина* выцвели на солнце и выглядят, как солома на голове. Взгляд потух. Для всех очевидно, что Максим Галкин* очень устал от интенсивного графика.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Максим Галкин* выглядит сейчас так. Фото: скрин соцсети