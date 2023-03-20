На голове солома вместо волос, потухший взгляд: измученный Галкин* вышел на связь из Америки – что случилось

Известный шоумен и пародист Максим Галкин* уже второй год не имеет возможности гастролировать и зарабатывать в России.

Сейчас артист находится далеко от своей семьи - Аллы Пугачевой и детей Гарри и Лизы, которые остались в Израиле. У Максима Галкина* продолжительные гастроли по США, они продлятся до апреля.

Максим Галкин* в микроблоге вышел на связь и дал понять, что в легком шоке от насыщенного графика выступлений и перемещений по Америке.

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