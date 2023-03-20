«Да, я не худышка!»: 43-летняя Семенович в бикини из латекса показала фигуру без фотошопа

Фигура Анны Семенович не раз становилась объектом критических высказываний хейтеров, которые подозревали экс-солистку группы «Блестящие» в фотошопе. Якобы звезда поп-сцены убирала объемы с талии и бедер с помощью ретуши.
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В ответ певица показала в личном микроблоге без прикрас фото, на котором она предстала в латексном купальнике. На этот раз Анна Семенович отказалась от фотошопа, явив миру свои пышные прелести во всей красе.
«Да, я не худышка! Я женщина с формами, и это прекрасно! Я люблю себя, ценю и уважаю! Во мне есть харизма и лишние 7 кг. Хотя кто сказал, что лишние?
Кто тот судья, который говорит сколько надо весить женщинам, может, он среди вас?» — вопрошала Семенович, обращаясь к поклонникам.
Анна Семенович в бикини показала фигуру без фотошопа в естественном виде. Фото: личный архив