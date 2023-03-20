Уже шесть месяцев в Израиле! Лиза Галкина в клетчатых кюлотах босиком шлепала по паркету на вилле — теплынь!

Алла Пугачева привозила детей — 9-летних двойняшек Гарри и Лизу на родину в сентябре. Они даже успели несколько недель походить в школу. А потом Примадонна спешно забрала наследников и тайно улетела с ними в Израиль. Там они живут уже шестой месяц. И возвращаться обратно в свой замок в деревне Грязь не спешат.
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За последние полгода дочка Аллы Пугачевой заметно подросла. У нее длинные белокурые волосы до пояса, миловидное личико. И вообще, Лиза Галкина первая модница. На роскошной вилле дочка шоумена Максима Галкина* козырнула в клетчатых кюлотах. При этом малышка была босиком, она шлепала по паркету. Да и погода позволяет. В Израиле тепло.
Лиза Галкина в клетчатых кюлотах. Фото: личный архив
«Ай да модница!», «Хорошеет день ото дня!», «Такая уже большая!», «Аллуся балует модными вещами», «Как принцесса», — пишут фолловеры.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.