Уже шесть месяцев в Израиле! Лиза Галкина в клетчатых кюлотах босиком шлепала по паркету на вилле — теплынь!

Алла Пугачева привозила детей — 9-летних двойняшек Гарри и Лизу на родину в сентябре. Они даже успели несколько недель походить в школу. А потом Примадонна спешно забрала наследников и тайно улетела с ними в Израиль. Там они живут уже шестой месяц. И возвращаться обратно в свой замок в деревне Грязь не спешат.

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За последние полгода дочка Аллы Пугачевой заметно подросла. У нее длинные белокурые волосы до пояса, миловидное личико. И вообще, Лиза Галкина первая модница. На роскошной вилле дочка шоумена Максима Галкина* козырнула в клетчатых кюлотах. При этом малышка была босиком, она шлепала по паркету. Да и погода позволяет. В Израиле тепло.