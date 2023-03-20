«Пора домой»: Вера Брежнева сделала неожиданное заявление — ждала вылета в аэропорту

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева с легкостью перемещается между городами Европы.

Своим поклонникам Вера Брежнева рассказала, что готовится записать новый трек, от которого она сама в полном восторге. Вера Брежнева ради этого даже нарушила обет, взятый в канун Великого поста, — не выходить до Пасхи в соцсети. Певица не смогла удержаться, чтобы не сообщить о новой песне.

Затем в микроблоге Вера Брежнева рассказала, что летит домой, предъявив фото из аэропорта.

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