«Сладкие щечки! Пухляш»: Орлова случайно засветила личико дочери — малютке уже месяц (фото)

Ольга Орлова поделилась в личном микроблоге свежим фото дочки Анечки. Малышке уже исполнится месяц. Кроха растет не по дням, а по часам. Поклонники не перестают умиляться тому, как телеведущая нянчится с дочкой. Она не спускает малышку с рук.

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