«Сладкие щечки! Пухляш»: Орлова случайно засветила личико дочери — малютке уже месяц (фото)

Ольга Орлова поделилась в личном микроблоге свежим фото дочки Анечки. Малышке уже исполнится месяц. Кроха растет не по дням, а по часам. Поклонники не перестают умиляться тому, как телеведущая нянчится с дочкой. Она не спускает малышку с рук.
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Ольга Орлова показала дочку Анечку. Фото: личный архив
При том, что молодая мама прикрыла личико малютки смайликом, фанаты сумели разглядеть некоторые детали. У Анечки пухлые щечки, видно, что отсутствием аппетита девочка не страдает. И в целом дочка Ольги Орловой довольно упитанная.
«Ляпота», «Сладкие щечки! Пухляш», «Славная девочка», «Такая ми-ми-ми», «Упитанная, хорошо кушает, значит!», «Пухленькая булочка», — пишут фолловеры.