Глазами Кончаловского! 49-летняя Высоцкая в мини-шортах поразила видом стройных ног

Юлия Высоцкая в одном из своих редких интервью призналась, что она, как, впрочем, и любая другая женщина, боится стареть.

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«Конечно, хочется оставаться молодым. Кроме того, у нас у всех мозги промыты, что мы должны быть молодыми вечно», — говорила телеведущая в своем YouTube-шоу «Мне это нравится!».

Вместе с мужем 85-летним Андроном Кончаловским актриса увлекается скандинавской ходьбой. К тому же, Юлия Высоцкая много плавает, катается на велосипеде. И по-хорошему завидует европейским женщинам, которые к своим годам относятся гораздо легче. При этом выглядит жена режиссера вполне молодо. Такой фигуре можно только позавидовать. В своем микроблоге Юлия Высоцкая показала свежее фото, представ в белых мини-шортах. Актриса щегольнула стройными рельефными ножками. Похоже, что снимок сделал ее муж, чем вызвал восхищение поклонников.