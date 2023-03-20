Горбань показала среди пальм, какой совершенной бывает фигура после двух родов: горячие кадры в купальнике

Мария Горбань в 36 лет сохранила хрупкую фигуру модели с идеальным животом и стройными ножками. И это притом, что она родила двоих детей – дочь Стефанию и сына Нилана.
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Звезда частенько летает в жаркие страны, где к восторгу поклонников часто снимается в купальниках для своих соцсетей.
Вот и на этот раз Мария Горбань не сделала исключения. В личном блоге звезда сериала «Кухня» разместила зазывное видео в бикини, в котором она позировала на вилле и в бассейне. На такие роскошные кадры можно залюбоваться!