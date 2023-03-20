«Майя не простила»: муж Черно Оганесян из «Дома-2» проболтался об измене Купина Донцовой

Бывшие участники «Дома-2» Майя Донцова и Леша Купин в августе прошлого года сообщили поклонникам, что разводятся. Раскрывать причин своего решения пара не стала. Донцова и Купин дали понять, что расстаются с благодарностью друг другу за совместно проведенные годы. Никакого скандала и взаимных обвинений на публике не было.
Причины разрыва Майи Донцовой и Леши Купина раскрыл муж Саши Черно Иосиф Оганесян. Давая интервью Антону Беккужеву, он сообщил, что Майя не простила Купину измену.
«Майя об этом не стала говорить, она не простила, они ж развелись. Так, нет… Слушай, об этом все знают! Многие ребята брали с них пример, и тут выясняется такая подноготная, и начинаешь сомневаться в идеальной картинке», - поделился Иосиф Оганесян.
Саша Черно и Иосиф Оганесян. Фото: соцсети
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Майя Донцова узнала о высказываниях Иосифа Оганесяна от подписчиков и была взбешена. Она обвинила мужа Саши Черно во лжи.
«У тебя все хорошо? Во-первых, ты знать не знаешь, почему и как мы разошлись, потому что мы уже несколько лет не общались, а ты еще и врешь про измену», - обратилась она к Оганесяну.
В конфликт вмешалась Саша Черно, она заявила, что Иосифу Оганесяну не следовало бы распускать язык, и извинилась перед Майей Донцовой.