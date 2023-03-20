«Майя не простила»: муж Черно Оганесян из «Дома-2» проболтался об измене Купина Донцовой

Бывшие участники «Дома-2» Майя Донцова и Леша Купин в августе прошлого года сообщили поклонникам, что разводятся. Раскрывать причин своего решения пара не стала. Донцова и Купин дали понять, что расстаются с благодарностью друг другу за совместно проведенные годы. Никакого скандала и взаимных обвинений на публике не было.

Причины разрыва Майи Донцовой и Леши Купина раскрыл муж Саши Черно Иосиф Оганесян. Давая интервью Антону Беккужеву, он сообщил, что Майя не простила Купину измену.