Ресниц нет, по лицу пошли прыщи: как сейчас выглядит Вера Брежнева – от былого лоска не осталось и следа

Певица Вера Брежнева нарушила обещание, которое дала самой себе. Вера Брежнева брала обет не пользоваться соцсетями в пост, но не сдержалась и вышла на связь с подписчиками.
Вера Брежнева сообщила, что готовится представить поклонникам новый трек. На радостях вокалистка решила поделиться новым селфи, чтобы все знали, как она выглядит сейчас.
В кадре Вера Брежнева предстала с ярко-накрашенными губами, от чего совершенно блеклыми стали выглядеть ее глаза. Их она не подвела и даже не накрасила ресницы, создав ощущение, что их вовсе нет.
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Вера Брежнева сильно изменилась. Фото: соцсети
«Настроение – красные губы, потому что очень довольна своей новой песней и муд-видео для нее», - заинтриговала аудиторию Вера Брежнева.
От глаз подписчиков не укрылось, что Вера Брежнева совершенно потеряла былой лоск за минувший год. На лице видны изъяны в виде прыщей, которые раньше Вера Брежнева, очевидно, хорошо маскировала.
Напомним, Вера Брежнева уже второй год живет в Италии, где в распоряжении ее семьи есть целых два роскошных особняка.