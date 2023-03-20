Ресниц нет, по лицу пошли прыщи: как сейчас выглядит Вера Брежнева – от былого лоска не осталось и следа

Певица Вера Брежнева нарушила обещание, которое дала самой себе. Вера Брежнева брала обет не пользоваться соцсетями в пост, но не сдержалась и вышла на связь с подписчиками.

Вера Брежнева сообщила, что готовится представить поклонникам новый трек. На радостях вокалистка решила поделиться новым селфи, чтобы все знали, как она выглядит сейчас.

В кадре Вера Брежнева предстала с ярко-накрашенными губами, от чего совершенно блеклыми стали выглядеть ее глаза. Их она не подвела и даже не накрасила ресницы, создав ощущение, что их вовсе нет.

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