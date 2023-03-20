«Папу догонит в росте»: Тимати показал повзрослевшую дочь Алису в ее день рождения

Среди последних публикаций личного микроблога артиста Тимати появилась фотография знаменитости с его дочерью Алисой.
Девочке 19 марта исполнилось девять лет. В честь этого знаменательного события Тимати отвез наследницу на отдых в Дубай. Там Тимати в пестрой рубашке запечатлелся с дочкой.
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«С именинницей», – подписал Тимати снимок с дочкой и добавил эмодзи в виде черного сердца.
Алиса в черной худи позировала рядом с отцом. Поклонники Тимати заметили, как сильно повзрослела Алиса Юнусова.
«Красавице всего самого наилучшего», «Так выросла, время летит», «Алису с днем рождения!», «Настоящая принцесса», «Какая красивая девочка», «Скоро папу догонит в росте», «Какая большая», – написали поклонники артиста и его семьи в комментариях.
Тимати с дочкой. Фото: соцсети
Напомним, ранее экс-возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова – рассказала о характере командира у сына артиста.