«Папу догонит в росте»: Тимати показал повзрослевшую дочь Алису в ее день рождения

Тимати

Тимати. Фото: соцсети 

Шоумен поздравил наследницу с девятилетием.

Среди последних публикаций личного микроблога артиста Тимати появилась фотография знаменитости с его дочерью Алисой.

Девочке 19 марта исполнилось девять лет. В честь этого знаменательного события Тимати отвез наследницу на отдых в Дубай. Там Тимати в пестрой рубашке запечатлелся с дочкой.

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«С именинницей», – подписал Тимати снимок с дочкой и добавил эмодзи в виде черного сердца.

Алиса в черной худи позировала рядом с отцом. Поклонники Тимати заметили, как сильно повзрослела Алиса Юнусова.

«Красавице всего самого наилучшего», «Так выросла, время летит», «Алису с днем рождения!», «Настоящая принцесса», «Какая красивая девочка», «Скоро папу догонит в росте», «Какая большая», – написали поклонники артиста и его семьи в комментариях.

Тимати с дочкой. Фото: соцсети

Напомним, ранее экс-возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова – рассказала о характере командира у сына артиста.

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