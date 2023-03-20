«Папу догонит в росте»: Тимати показал повзрослевшую дочь Алису в ее день рождения

Среди последних публикаций личного микроблога артиста Тимати появилась фотография знаменитости с его дочерью Алисой.

Девочке 19 марта исполнилось девять лет. В честь этого знаменательного события Тимати отвез наследницу на отдых в Дубай. Там Тимати в пестрой рубашке запечатлелся с дочкой.

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