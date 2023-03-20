«Я точно не враг»: Айза ответила на заявление новой жены Гуфа

Бывшая жена исполнителя Гуфа – Айза-Лилуна Ай – не понимает, о каких врагах говорит новая возлюбленная артиста.
Вторая жена Гуфа – Юлия Королева – после скандала с рэпером начала искать виноватых в неадекватном поведении мужа. Юлия всерьез уверена, что у нее есть враги.
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«Прожив 27 лет без единого злого умысла, без причинения вреда другим людям — для меня это, естественно, шокирующе. Но я предполагала, что так может быть, связывая свою жизнь с тем человеком, который в моем сердце», – написала в своем микроблоге Юлия Королева.
Однако бывшая жена Гуфа не понимает, о каких недоброжелателях идет речь. Айза считает, третьи лица не несут ответственность за поступки Гуфа.
«Я не знаю, что она пишет, но я точно не враг. Да и нет никаких врагов. К сожалению, свалить не на кого. Увы и ах», – ответила на заявление Королевой Айза в личном микроблоге.
Напомним, ранее Юлия Королева оказалась в больнице после ссоры с Гуфом.