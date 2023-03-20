«Я точно не враг»: Айза ответила на заявление новой жены Гуфа

Бывшая жена исполнителя Гуфа – Айза-Лилуна Ай – не понимает, о каких врагах говорит новая возлюбленная артиста.

Вторая жена Гуфа – Юлия Королева – после скандала с рэпером начала искать виноватых в неадекватном поведении мужа. Юлия всерьез уверена, что у нее есть враги.

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