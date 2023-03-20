«Видим очень хорошую генетику»: специалист раскрыл секрет молодости Екатерины Стриженовой

Назван секрет молодости телеведущей Екатерины Стриженовой.

Доктор Иван Володченков заявил, что знаменитость не прибегала к услугам пластических хирургов.

«Такой результат не случаен. Важны сразу три фактора. Первый: очень-очень большое значение имеет генетика, в ней кроется временной ключ к проявлению тех или иных возрастных изменений – у кого-то первичные изменения начинаются в 30 лет. Здесь мы видим очень хорошую генетику», – заявил хирург.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».