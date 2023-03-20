«Видим очень хорошую генетику»: специалист раскрыл секрет молодости Екатерины Стриженовой

Назван секрет молодости телеведущей Екатерины Стриженовой.
Доктор Иван Володченков заявил, что знаменитость не прибегала к услугам пластических хирургов.
«Такой результат не случаен. Важны сразу три фактора. Первый: очень-очень большое значение имеет генетика, в ней кроется временной ключ к проявлению тех или иных возрастных изменений – у кого-то первичные изменения начинаются в 30 лет. Здесь мы видим очень хорошую генетику», – заявил хирург.
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«Второй: чтобы иметь такой результат нужно соблюдать режим питания, физических нагрузок, держать постоянный вес, то есть вести здоровый образ жизни. Третий: результат работы отличных косметологов. Часто такой результат в таком возрасте достигается с помощью пластических хирургов. Здесь мы говорим – о комплексных косметологических процедурах», – объяснил специалист в беседе с kp.ru.
Напомним, ранее Яна Рудковская рассказала, почему больше не прибегает к диетам.