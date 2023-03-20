«Ждем немедленной реакции»: Минкульт попросили запретить российским артистам использовать Instagram*

Появилось заявление, что звезды шоу-бизнеса должны отказаться от запрещенной в России социальной сети.
Партия «Коммунисты России» предложила запретить артистам общаться с поклонниками в Instagram*. Председатель партии Сергей Малинкович призвал отказывать знаменитостям выступать на российских площадках, если те продолжат использовать запрещенную сеть.
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«Призываем министерство культуры РФ инициировать запрет для всех отечественных исполнителей, артистов эстрады, использования экстремистской сети Instagram* для общения со зрителями. Направили обращение Ольге Любимовой и ждем немедленной реакции», – процитировали политика в ria.ru.
*социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ.