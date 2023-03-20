«Ждем немедленной реакции»: Минкульт попросили запретить российским артистам использовать Instagram*

Появилось заявление, что звезды шоу-бизнеса должны отказаться от запрещенной в России социальной сети.

Партия «Коммунисты России» предложила запретить артистам общаться с поклонниками в Instagram*. Председатель партии Сергей Малинкович призвал отказывать знаменитостям выступать на российских площадках, если те продолжат использовать запрещенную сеть.

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