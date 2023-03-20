«Не складывается»: Ольга Серябкина рассказала, почему не записала совместную песню с Леной Темниковой

Стало известно о том, как певица Лена Темникова отказала бывшей коллеге Ольге Серябкиной в совместном треке.
Напомним, долгое время Серябкина и Темникова состояли в одной музыкальной группе Serebro. Артистки тесно общались. Но теперь между бывшими подругами нет никакой связи. И даже на попытку поработать вместе Ольга Серябкина получила отказ.
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«Они отказались. Это был отказ. Я не стала этот трек делать с другим артистом, потому что это очень крутой трек. Ну вот бывает такое, что не складывается. Я не стала его трансформировать, чтобы просто он вышел. Это ушло в стол», – заявила Серябкина в беседе с starhit.ru.
Напомним, ранее Топурия наведалась в гости в новый дом Серябкиной, засветив дизайнерский ремонт.