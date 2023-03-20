«Не складывается»: Ольга Серябкина рассказала, почему не записала совместную песню с Леной Темниковой

Стало известно о том, как певица Лена Темникова отказала бывшей коллеге Ольге Серябкиной в совместном треке.

Напомним, долгое время Серябкина и Темникова состояли в одной музыкальной группе Serebro. Артистки тесно общались. Но теперь между бывшими подругами нет никакой связи. И даже на попытку поработать вместе Ольга Серябкина получила отказ.

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