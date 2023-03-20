«Тимурка поймет, кого потерял»: Миро назвала настоящую причину, почему Решетова захотела податься в политику

Блогер Лена Миро высказалась об истинной причине недавнего заявления экс-телеведущей Анастасии Решетовой.
Напомним, Решетова предложила свою кандидатуру для того, чтобы стать политиком. Поклонники Анастасии двояко восприняли это. Некоторые посчитали слова модели шуткой. Другие действительно готовы увидеть Решетову в рядах политиков.
А вот у Лены Миро свое видение ситуации.
«В голове Насти очевидно Тимурка. Не знаю, на какие шиши живет теперь Решетова, но ей все равно нужно думать о будущем. Она и думает: вот стану политиком, и Тимурка поймет, кого потерял», – заявила Миро в своем блоге.
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«А вот если Настя продвинется по политической линии, то он сразу захочет ей подарить фамилию», – добавила писательница.
Напомним, ранее Анастасия Решетова рассказала о характере командира у сына Тимати.