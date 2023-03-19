«Там человек, который должен выйти в финал»: на шоу «Маска» разгорелся скандал из-за разоблачения Феникса - кто там

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Филипп Киркоров в ответ заявил, что смысл шоу в том, чтобы не оставлять в нем те Маски, в которых понятно, кто прячется. А то, что Феникс - это Вика Дайнеко, было слишком очевидно.

И да, когда Феникс разоблачился, все увидели на сцене Вику Дайнеко с ее фирменной улыбкой.