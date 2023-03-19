«Там человек, который должен выйти в финал»: на шоу «Маска» разгорелся скандал из-за разоблачения Феникса - кто там

В финале шестого выпуска шоу «Маска» на телеканале НТВ разоблачили пятого по счету участника проекта.
По итогам трех голосований в номинацию на выбывание попали Феникс, Скунс и Ворон. На финальном голосовании зрители спасли Ворона, а члены жюри — Скунса. Последнее слово оставалось за Филиппом Киркоровым, председателем судейской коллегии шоу, поскольку голоса членов жюри поделились поровну.
«Все, как всегда, спихнут на меня. Но такова моя участь – делать выбор между этими двумя Масками», - заявил Филипп Киркоров и оставил в шоу Скунса.
Против этого выбора возражал Тимур Родригез.
«Под Маской Феникса человек, который должен был петь еще очень долго, выйти в финал и занять одно из призовых мест. Там потрясающая Виктория Дайнеко», - сказал Тимур Родригез.
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Филипп Киркоров в ответ заявил, что смысл шоу в том, чтобы не оставлять в нем те Маски, в которых понятно, кто прячется. А то, что Феникс - это Вика Дайнеко, было слишком очевидно.
И да, когда Феникс разоблачился, все увидели на сцене Вику Дайнеко с ее фирменной улыбкой.
Вика Дайнеко - Феникс на шоу «Маска». Фото: кадр программы