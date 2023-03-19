«Я поплыл»: Филипп Киркоров сделал неожиданное признание в эфире НТВ, услышав хит Анны Асти «По барам»

В эфир телеканала НТВ в это воскресенье, 19 марта, вышел уже шестой по счету выпуск четвертого сезона шоу «Маска». В проекте остались десять участников.

Номер Феникса был третьим по счету и произвел неизгладимое впечатление на жюри. Когда отзвучала песня Анны Асти «По барам», Валерия заявила, что так хит мог исполнить только большой артист.

А Филипп Киркоров признался, что ему было все равно, что происходит на сцене.