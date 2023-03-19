«Я поплыл»: Филипп Киркоров сделал неожиданное признание в эфире НТВ, услышав хит Анны Асти «По барам»

В эфир телеканала НТВ в это воскресенье, 19 марта, вышел уже шестой по счету выпуск четвертого сезона шоу «Маска». В проекте остались десять участников.
Номер Феникса был третьим по счету и произвел неизгладимое впечатление на жюри. Когда отзвучала песня Анны Асти «По барам», Валерия заявила, что так хит мог исполнить только большой артист.
А Филипп Киркоров признался, что ему было все равно, что происходит на сцене.
«Я люблю Анну Асти. И когда услышал эту песню, я поплыл. Мне уже неважно, что там делает Феникс – ходит, бродит…» - заявил Филипп Киркоров.
Феникс на шоу «Маска». Фото: НТВ
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«Пойдемте со мной по барам», - вдруг предложил Феникс Филиппу Киркорову.
«Я не пью. Но я буду за вас платить. Я уже привык, что за всех в этой жизни плачу. С удовольствием с вами схожу в бар после проекта», - ответил поп-король.