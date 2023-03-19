Одутловатое лицо, глазки-щелочки: как Ира Пинчук выглядела на «Доме-2» и в какую диву превратилась сейчас

Ирина Пинчук на «Доме-2» и сейчас

Ирина Пинчук на «Доме-2» и сейчас. Фото: кадр «Дома-2», 2018 год/соцсети

Экс-участница реалити-шоу Ира Пинчук за последнее время заметно похорошела.

Фамилия Ирины Пинчук в последнее время часто мелькает в новостных лентах. Повод - жуткий скандал, непосредственной участницей которого она стала. Выяснилось, что Ира Пинчук помогала своей подруге Тане Мусульбес увести из семьи Романа Капаклы. Пинчук прикрывала Мусульбес во время ее интрижки с мужем Марины Африкантовой.

Подружились Мусульбес и Пинчук во время участия в «Доме-2», куда Ирина Пинчук пришла в 2018-м году 23-летней девушкой.

Выглядела она тогда гораздо проще, чем сейчас.

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У Иры Пинчук было круглое и даже слегка одутловатое лицо, маленькие глазки-щелки, которые терялись на фоне огромных щек.

К 28-ми годам Ирина Пинчук стала миллионершей и выглядит соответственно. Она похудела, щеки сошли, глаза визуально стали больше. Ира Пинчук превратилась в настоящую диву.

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