Одутловатое лицо, глазки-щелочки: как Ира Пинчук выглядела на «Доме-2» и в какую диву превратилась сейчас

Фамилия Ирины Пинчук в последнее время часто мелькает в новостных лентах. Повод - жуткий скандал, непосредственной участницей которого она стала. Выяснилось, что Ира Пинчук помогала своей подруге Тане Мусульбес увести из семьи Романа Капаклы. Пинчук прикрывала Мусульбес во время ее интрижки с мужем Марины Африкантовой.

Подружились Мусульбес и Пинчук во время участия в «Доме-2», куда Ирина Пинчук пришла в 2018-м году 23-летней девушкой.

Выглядела она тогда гораздо проще, чем сейчас.