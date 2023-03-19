«Актриса фильмов для взрослых»: жена Черкасова из «Дома-2» в бикини со стразами и бахромой показала несколько поз – горячее видео

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова. Фото: соцсети

Экс-участница реалити-шоу Кристина Черкасова знает, как довести до экстаза свою аудиторию.

Жена бывшего участника «Дома-2» Андрея Черкасова и одна из звезд реалити-шоу Кристина Черкасова - обладательница идеальной фигуры. Миниатюрная и стройная Кристина Черкасова обожает демонстрировать свои формы.

Минувшую зиму Андрей и Кристина Черкасовы вместе с сыном Святославом провели на Пхукете. В Таиланде у Кристины была масса поводов обнажаться и демонстрировать свое прекрасное тело.

В микроблоге Кристина Черкасова поделилась кадрами фотосессии со слонами. Облаченная в бикини со стразами и бахромой, Кристина Черкасова принимает всевозможные позы, чтобы показать фигуру в выгодном для нее ракурсе. 

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«Незабываемые эмоции испытываешь рядом с таким милым великаном», - подписала кадры Кристина Черкасова.

Поклонники тут же отреагировали на горячее видео. Некоторые заявили, что Кристина Черкасова ведет себя, как актриса фильмов для взрослых.

«Позы, наряд, макияж – все, как у актрисы для взрослых фильмов по-моему», «Да ладно. Обычная красивая фотосессия», «Ого, ого, ого!» - высказались в Сети.

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