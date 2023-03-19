«Какая уже большая и какая красивая!»: Проскурякова восхитилась дочерью Пугачевой и Галкина* Лизы

Известный шоумен Максим Галкин* поделился в микроблоге новым видео с участием девятилетней дочери от Аллы Пугачевой Лизы.

Ролик, вероятно, снимала сама Алла Борисовна. В кадре - Лиза Галкина, облаченная в клетчатые кюлоты и футболку лимонного оттенка, ловит некий предмет своей бейсболкой. Все происходит в одной из комнат израильского особняка звездного семейства.

Многие тут же обратили внимание, как за последнее время подросла и похорошела Лиза. У девочки роскошные длинные волосы, которые собрала в хвост, большие глаза, красивое личико.

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