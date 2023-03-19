«Какая уже большая и какая красивая!»: Проскурякова восхитилась дочерью Пугачевой и Галкина* Лизы

Известный шоумен Максим Галкин* поделился в микроблоге новым видео с участием девятилетней дочери от Аллы Пугачевой Лизы.
Ролик, вероятно, снимала сама Алла Борисовна. В кадре - Лиза Галкина, облаченная в клетчатые кюлоты и футболку лимонного оттенка, ловит некий предмет своей бейсболкой. Все происходит в одной из комнат израильского особняка звездного семейства.
Многие тут же обратили внимание, как за последнее время подросла и похорошела Лиза. У девочки роскошные длинные волосы, которые собрала в хвост, большие глаза, красивое личико.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Одной из первых на видео с участием Лизы Галкиной отреагировала молодая жена поэта-песенника и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова. Она восхитилась Лизой, которую не видела довольно давно.
«Какая уже большая и какая красивая! Лиза», - написала Юлия Проскурякова.
Напомним, семьи Игоря Николаева и Аллы Пугачевой очень дружны. Но из-за отъезда Аллы Борисовны с мужем и детьми в Израиль они перестали собираться компаниями, как делали это очень раньше довольно часто.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина. Фото: скрин соцсети