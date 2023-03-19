Блондин с курносым носиком: как выглядит подросший сын Марго Овсянниковой из «Дома-2» - Киру уже годик

Накануне, 18 марта, исполнился годик сыну бывшей участницы «Дома-2» Марго Овсянниковой. По случаю дня рождения малыша Марго Овсянникова закатила вечеринку, на которую пригласила своих друзей по реалити-шоу.

В числе гостей были и Юлия Ефременкова с Мондезиром и их сыновьями-близнецами, которым скоро будет полгодика.

Юлия Ефременкова решила познакомить подписчиков с сыном Марго Овсянниковой Киром. В микроблоге она разместила видео с участием мальчика. Наследника Марго зовут Кир, он блондин - как мама. У него курносый носик и пухлые щечки.

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