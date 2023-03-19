«Ира отмашку дала, что можно выходить в Интернет?»: подруг Пинчук и Мусульбес травят в Сети после измены с Капаклы

Марина Африкантова на днях доказала всем, какой лицемерной и лживой оказалась Ирина Пинчук. С одной стороны, она прикрывала свою подругу Таню Мусульбес, которая закрутила роман с мужем Марины Ромой Капаклы.

С другой, пыталась дружить с Мариной Африкантовой и даже говорила о сочувствии к ней и предлагала свою поддержку. Ира Пинчук продолжала общаться с Мариной и докладывала Тане Мусульбес о ее самочувствии после измены.

В Сети теперь хейтят обоих подруг. В комментариях к посту в телеграм-канале Тани Мусульбес о возвращении на Бали с Куала-Лумпур творится настоящий ад. Зачем Мусульбес их открыла, не ясно. Вероятно, наращивает аудиторию таким образом.

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