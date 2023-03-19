Волосы цвета льна, кукольное личико: младшая дочка Аллы Пугачевой Лиза Галкина превращается в настоящую красавицу – как она выглядит

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

В Сети появилось новое видео с участием Лизы Галкиной, внешность девочки потрясает.

Шоумен Максим Галкин*  последнее время стал чаще показывать детей-близнецов Гарри и Лизу в соцсети. 

На этот раз он разместил в микроблоге видео с участием своей дочери от Аллы Пугачевой Лизы Галкиной. В кадре запечатлено, как Лиза играет в одной из комнат израильского особняка звездного семейства, пытаясь поймать кепкой какой-то предмет.

Лиза Галкина облачена в кюлоты и футболку лимонного цвета. Льняные волосы девочки собраны в хвост. 

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Поклонники тут же отметили, как хороша Лиза Галкина. Они обратили внимание на роскошные волосы дочери Аллы Пугачевой и хорошенькое, кукольное, личико. Фанаты уверены, что Лиза со временем превратится в первую красавицу.

Лиза Галкина. Фото: скрин соцсети

Напомним, близнецы Гарри и Лиза появились на свет 18 сентября 2013 года. На момент рождения детей их маме Алле Пугачевой было 64 года, а папе Максиму Галкину* — 37 лет.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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