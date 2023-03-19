Волосы цвета льна, кукольное личико: младшая дочка Аллы Пугачевой Лиза Галкина превращается в настоящую красавицу – как она выглядит

Шоумен Максим Галкин* последнее время стал чаще показывать детей-близнецов Гарри и Лизу в соцсети.

На этот раз он разместил в микроблоге видео с участием своей дочери от Аллы Пугачевой Лизы Галкиной. В кадре запечатлено, как Лиза играет в одной из комнат израильского особняка звездного семейства, пытаясь поймать кепкой какой-то предмет.

Лиза Галкина облачена в кюлоты и футболку лимонного цвета. Льняные волосы девочки собраны в хвост.

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